Da scarto a rinato, Hermoso adesso non parte più: ha convinto tutti

Quando a giugno ha varcato di nuovo i cancelli di Trigoria, Mario Hermoso sembrava solo di passaggio. Reduce da un prestito infelice al Bayer Leverkusen, lo spagnolo era stato etichettato come esubero e sicuro partente. Invece, in silenzio ha cambiato il proprio destino. Gasperini lo ha osservato da vicino, apprezzandone l'atteggiamento prima ancora che le qualità. Alla prima occasione, infatti, ha scelto lui: titolare contro il Bologna preferendolo a Ghilardi. Una fiducia che Hermoso ha ripagato alla grande. Oggi sembra rinato: una pedina preziosa e la dimostrazione che il lavoro e la pazienza possono ancora cambiare i destini del calcio.

(corsera)