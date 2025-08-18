Da Paulo a Wesley fino a Pisilli e Ghilardi. È cominciata la rincorsa dei ritardatari

L'amichevole contro il Neom ha lasciato poche indicazioni positive per la Roma. Oltre ai consueti problemi sui contropiedi, le prestazioni di alcuni singoli hanno destato perplessità, come dimostrano le sostituzioni a fine primo tempo di Ghilardi, Pisilli e Ferguson.

Per Ghilardi si tratta di un passo indietro dopo la buona prova contro l'Everton. Qualche errore di troppo gli è costato i primi rimproveri pubblici di Gasperini, (...). Il tecnico, però, ha minimizzato, ricordando la giovane età e il ritardo di preparazione del difensore. Negativa anche la prova di Pisilli, che sia sulla trequarti che a centrocampo non ha convinto, (...) e dovrà cambiare marcia per trovare spazio nelle gerarchie.

Non ha brillato neanche Paulo Dybala, ma senza creare allarmismi: per l'argentino si è trattato del primo vero test dopo il lungo infortunio e solo da pochi giorni è tornato a lavorare con il gruppo. Avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore.

Ha fatto discutere, invece, lo scarso impiego di Wesley. L'acquisto più oneroso del mercato estivo finora non ha convinto Gasperini, né contro l'Aston Villa né contro l'Everton, nonostante una condizione atletica che dovrebbe essere ottimale. Per tutti, comunque, servirà tempo per assimilare i meccanismi di Gasperini, ma l'inizio del campionato è ormai alle porte. (...)

