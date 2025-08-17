Cristante carico «Testa al Bologna». Baldanzi in bilico: Udinese in pole

Un gol e quasi un'ora in campo con la fascia da capitano al braccio per Cristante nell'ultimo test ad una settimana dell'inizio del campionato. Sabato all'Olimpico aniva il Bologna: «Partiamo subito con una partita difficile, ma in Serie A lo sono tutte. Siamo pronti». Il centrocampista è pronto per la sua ottava stagione in giallorosso, la prima con Gasp dopo l'esperienza di Bergamo: «Ho ritrovato il solito Gasperini. Si lavora tanto sul campo, abbiamole idee chiare». (..) Rischia di salutare Baldanzi che piace a Udinese e Bologna. Attesa per Zolkowski, la Roma non ha gradito le parole del ds del Legia della settimana scorsa e l'accordo sulla percentuale di rivendita non è ancora stato trovato.

(Il Messaggero)