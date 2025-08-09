Contro l'Everton doppia sfida: è la festa dei Friedkin

«Una doppia sfida da ricordare. Un solo stadio. Due partite. Ricordi infiniti». È il claim di ieri del The Friedkin Group, il post con cui la proprietà di Roma ed Everton ha lanciato l'evento di oggi pomeriggio, quando a Liverpool si ritroveranno ancora le due squadre di proprietà di Dan e Ryan (attesi allo stadio), dopo l'antripasto della scorsa stagione. Quella partita finì 1-1 e si giocò al Goodison Park, stavolta invece teatro sarà l'Hill Dickinson Stadium, il nuovo gioiello dell'Everton, un impianto da quasi 53 mila posti che sarà inaugurato proprio in questa occasione. Prima con l'amichevole tra la squadra di Gasperini e quella di Moyes (fischio d'inizio alle ore 16), e poi tra le Leggende delle due società (...) Ma la Roma ad oggi può vantare conti migliori degli inglesi, almeno riferendosi agli ultimi bilanci ufficiali a disposizione, quelli del 2024. Il fatturato giallorosso è stato infatti di 301,77 milioni (contro i 277 dell'anno precedente), mentre le perdite ammontavano a 81,4 (contro i 102,7 milioni dell'anno prima). Il fatturato dell'Everton è stato invece di 280,1 milioni di euro (contro i 261,4 dell'anno prima), le perdite -63,3 (contro i 105 dell'anno prima). I conti migliorano, insomma. Ma quelli di Trigoria di più...

(gasport)