Con Echeverri la trattativa diventa social

Due indizi social fanno una prova. Claudio Echeverri vuole solo la Roma e manda un segnale chiaro. "Top amico", scrive l'attaccante sotto al post del connazionale Matias Soulé, in gol nell'amichevole di sabato contro il Lens, battuto 2-0 dai giallorossi. Qualche ora dopo s'inserisce anche Paulo Dybala, che inizia a seguire l'argentino del Manchester City su Instagram. La trattativa prende quota: Echeverri chiama e Trigoria risponde. Ma a che punto siamo? Il calciatore ha già chiarito di voler giocare le coppe europee, scartando quindi l'opzione Girona. Preferisce di gran lunga la Roma, el Diablito, che a sua volta incassa il pieno gradimento di Gian Piero Gasperini. [...]

Per l'arrivo nella capitale bisogna seguire la via del prestito, ma il nodo si gioca sulla formula: secco o con diritto di riscatto? Gli inglesi non vogliono privarsi con facilità di un altro gioiellino e spingono per la prima ipotesi, che invece la Roma continua a respingere. Per il direttore sportivo Frederic Massara, [...] per sbloccare la trattativa, l'opzione del riscatto è fondamentale. In queste ore i due club stanno cercando di trovare la chiave giusta per costruire un ponte tra Manchester e Trigoria. La volontà del giocatore, in questo senso, aiuta molto. Con l'indizio social Echeverri ha premuto sul gas, accelerando la trattativa e innescando una triangolazione argentina (con Dybala e Soulé). L'arrivo dell'attaccante del City colmerebbe l'assenza di Leandro Paredes, ricompattando il blocco albiceleste. Non è un mistero che anche Soulé, lo scorso anno, arrivò a Trigoria dopo essersi confrontato molto con Paulo e Leandro. Insomma, i consigli degli amici contano. [...]

(Repubblica Roma)