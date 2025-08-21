Col Bologna ipotesi Soulé e Dybala dal primo minuto

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Non è certamente l’inizio dei sogni quello che Bailey ha vissuto nel giorno del suo primo allenamento a Trigoria. Il problema fisico accusato dal calciatore giamaicano lo terrà lontano dal campo per un po’ e sicuramente non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per Roma-Bologna di sabato sera. (...) Ci fosse stato Bailey, in attacco avrebbe potuto giocare come trequartista di sinistra, ruolo ad oggi ancora scoperto. In seguito al suo stop tuttavia Gasp potrebbe adottare due soluzioni: la prima è quella già vista in campo contro il Neom sabato scorso, ovvero sia allargare sulla sinistra Mati Soulé e schierare sulla destra l’ormai recuperato Paulo Dybala. In alternativa, c’è sempre la soluzione Stephan El Shaarawy che in tal senso rappresenta l’usato garantito, lasciando Dybala e Soulé a giocarsi la staffetta sulla destra. Un altro dubbio in attacco riguarda sicuramente il ruolo del centravanti. Dovbyk e Ferguson si contendono un posto al centro del reparto romanista con l’irlandese che potrebbe anche essere leggermente avanti rispetto all’ucraino,. (...) La coppia di mediani potrebbe essere composta da Manu Koné e da El Aynaoui ma anche qui, Cristante potrebbe essere la garanzia da schierare almeno all’inizio per Gian Piero Gasperini. In difesa con Celik squalificato Ghilardi ha l’occasione di partire dal primo minuto nel terzetto difensivo insieme a Mancini e Ndicka. (...)