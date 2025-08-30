Celik insidia Hermoso, c'è Ferguson

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Una partita insidiosa. Così Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa l'impegno di stasera diretta Sky e Dazn, ore 20:45) della Roma contro il Pisa all'Arena Garibaldi. Il tecnico di Grugliasco ha chiesto ai suoi la massima concentrazione, la stessa avuta lo scorso fine settimana nella gara vinta con il Bologna. L'allenatore giallorosso, dunque, non sembra orientato a cambiare più di tanto l'undici titolare che ha conquistato i primi tre punti in campionato.

Dopo aver scontato la squalifica, Celik si candida ad una maglia da titolare nel terzetto difensivo con Mancini e N'Dicka, nonostante la prova convincente di Hermoso contro la squadra rossoblù. Confermati sulle fasce Angeliño a sinistra e Wesley a destra. Gasperini, poi, dovrebbe riproporre la coppia formata da Koné e Cristante in mezzo al campo, con El Aynaoui per la seconda volta consecutiva in panchina. Nonostante le condizioni fisiche stiano migliorando, anche Dybala rischia di non partire dal primo minuto. La scelta sulla trequarti, infatti, potrebbe ricadere nuovamente su El Shaarawy e Soulé. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle di Ferguson.