C'è Enciso tra Echeverri e Fabio Silva. Accordo col Verona: Ghilardi in arrivo

Frederic Massara è al lavoro per limare gli ultimi dettagli sulla trattativa per Ghilardi. Nonostante il giocatore fosse già pronto per sbarcare nella Capitale da giorni, si è dovuto risolvere un piccolo imprevisto su alcuni bonus, ma, da Trigoria sono fiduciosi. L'obiettivo è quello di non andare oltre i 10,5 milioni di euro di base fissa, oltre che averlo a disposizione per la seconda parte del ritiro. Domani i giallorossi partiranno per la Francia dove disputeranno un amichevole contro il Lens prima di approdare in Inghilterra. In difesa si continua a monitorare altri profili oltre a Ghilardi come Cresswell e Djiku. Restano con le valige in mano, infatti, sia Hermoso che Kumbulla.

Non si sblocca, invece, la trattativa per Echeverri, nonostante l'argentino abbia dato totale apertura alla Roma. Il Manchester City, infatti, vorrebbe girarlo in prestito secco al Girona, mentre i giallorossi starebbero insistendo per un prestito con diritto di riscatto. L'alternativa è Fabio Silva del Wolverhampton. Una volta chiusa la difesa, la Roma andrà a completare il reparto offensivo per accontentare la richiesta di Gasperini di avere un altro trequartista. Il tecnico ha segnalato anche Julio Enciso del Brighton. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma, si potrebbe puntare a strapparlo per meno. Intanto, si muove qualcosa anche in uscita. Ola Solbakken è ad un passo dal Nordsjaelland, Cherubini andrà alla Sampdoria, mentre Artem Dovbyk resta in bilico. L'ucraino è seguito da Leeds, West Ham e Besiktas. Per lui, la Roma chiede non meno di 40 milioni. Ai saluti anche Saud che andrà al Lens, mentre smentito un eventuale interesse del Benfica per Dybala.

(Il Messaggero)