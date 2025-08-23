C'è El Aynaoui, Dybala in corsa. Dubbi in difesa

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La prima volta non si scorda mai. E Gian Piero Gasperini spera di poterlo dire questa sera, dopo la prima giornata di campionato contro il Bologna. Non sarà una missione semplice, dato che spesso Italiano ha messo in difficoltà l'allenatore giallorosso. Con Celik squalificato, sono pochi i dubbi in difesa per Gasperini. Davanti a Svilar, quindi, dovrebbero esserci Ghilardi, Mancini e Ndicka, con Hermoso a insidiare il giovane italiano. Il difensore ivoriano dovrà contenere sulla sinistra, insieme ad Angelino, le sortite offensive di Orsolini. L'altro ballottaggio è sulla corsia di destra. Rensch, infatti, insidia Wesley per una maglia da titolare. Per quanto riguarda il resto della formazione, molto dipenderà dalla scelta che riguarda Dybala. Con la Joya sulla trequarti insieme a Soulé, Koné ed El Aynaoui andrebbero a formare la coppia in mediana. Molto più probabile è l'ipotesi di vedere il numero 21 a partita in corso. A quel punto spazio a Cristante in mezzo al campo, con il marocchino ad avanzare maggiormente come contro l'Everton. Nel ruolo di centravanti, invece, scalda i motori Ferguson, avanti nel ballottaggio con Dovbyk.