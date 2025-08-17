C'è Dybala nel pari col Neom. Soulé ok, difesa da rivedere. Standing ovation per Manu

Gol, errori e entusiasmo. C'è un po' di tutto nell'ultima amichevole estiva giocata dalla Roma contro il Neom a Frosinone. Davanti a settemila tifosi, i giallorossi pareggiano 2-2 palesando qualche amnesia di troppo in difesa, soprattutto sulle ripartenze a campo aperto, che permettono agli arabi di pareggiare per ben due volte i vantaggi di Cristante e Soulé. (...) Parlare ieri di Dybala, al rientro dopo oltre 20 giorni di stop avrebbe poco senso. Paulo è sembrato ancora impacciato, lontano da una condizione accettabile. Un ritorno che è comunque servito per capire come a sinistra la Roma abbia bisogno di (almeno) un calciatore di ruolo. Non perché Soulé abbia giocato male. Anzi, Matias ha segnato, regalato qualche spunto di classe ma giocando più centrale (come accaduto ieri con la Joya) e non largo sulla fascia opposta, perde un po' d'imprevedibilità. (...) Non convince ancora Pisilli in mediana. Troppi gli errori sia in fraseggio di Niccolò che aveva dato risposte più convincenti quando aveva giostrato qualche metro più in avanti, con possibilità di inserirsi sfruttando il movimento del centravanti. E a tal proposito, un altro piccolo passo indietro di Ferguson. (...) Continua a non convincere Dovbyk ma per lui, come per Dybala e quando tornerà a disposizione Pellegrini, va dato un po' di tempo visto che l'ucraino ha saltato una decina di giorni di preparazione e si porta dietro una fisicità che può risentire più degli altri dei carichi di lavoro voluti dal tecn-co. Certo, anche ieri, un paio di controlli al limite dell'area sbagliati, gridano vendetta. (..) Poche tracce di pres-sing nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa quando sono cambiati gli esterni e soprattutto si è vista la coppia El Aynaoui-Koné. Proprio il francese - alla luce delle ultime voci di mercato - è stato osannato dallo spicchio di Curva Sud trasferitosi allo Stirpe (...)

(Il Messaggero)