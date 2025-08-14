Calciomercato Roma, obiettivo Kumbulla per il Cagliari: l'ostacolo è l'ingaggio

Marash Kumbulla risolverebbe più di un problema alla difesa del Cagliari, ma, il suo arrivo non dipende solo dalla volontà dei sardi. Per esempio il suo ingaggio di 1,7 milioni di euro all'anno, nessun calciatore guadagna così in rossoblù. In questo momento, Kumbulla è un esubero della Roma di Gasperini e Massara sta trovando una soluzione per farlo giocare. L'albanese tornerebbe volentieri all'Espanyol, ma, la trattativa ancora non è decollata. [...] Allora, è nata l'ipotesi Cagliari che sarebbe anche disposto a pagare i 5 milioni di cartellino, ma, il giocatore dovrebbe spalmarsi il suo ingaggio firmando un contratto di più anni. [...]

(gasport)