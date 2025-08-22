Bologna, Castro: "Contro la Roma sarà difficile. Bello ripartire in uno stadio speciale per noi come l'Olimpico"

CORRIERE DI BOLOGNA - Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul debutto in campionato contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni.

L’infortunio al piede?

«Avevo sempre fastidio, tuttora lo sento un pochettino. Le vacanze mi hanno dato una mano: ora sto meglio».

Quali sono gli obiettivi per questa stagione?

«Abbiamo subito due gare importanti e difficili con Roma e Como. Sarà bello ripartire in uno stadio speciale per noi come l’Olimpico: i romanisti sono molto caldi ma i bolognesi si fanno sempre sentire. Poi ci sarà l’Europa League dopo le battaglie dello scorso anno in Champions che ci hanno fatto fare esperienza: possiamo fare cose importanti. La Supercoppa è una splendida sfida alle migliori d’Italia. Però andiamo partita dopo partita: se guardi troppo avanti perdi di vista l’obiettivo».