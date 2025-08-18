Bernardeschi mira alla convocazione per la Roma il 23

Federico Bernardeschi potrebbe recuperare in anticipo per l'esordio in campionato contro la Roma, in programma il 23 agosto. L'esterno, fermato da una distorsione al ginocchio destro lo scorso 11 agosto, sta migliorando più rapidamente del previsto rispetto alla prognosi iniziale che indicava un mese di stop.
Già da domani, Bernardeschi potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. L'obiettivo è quello di essere disponibile per la panchina contro i giallorossi, con la possibilità di un suo debutto stagionale a gara in corso.
(gasport)