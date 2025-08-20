Bernardeschi e Ferguson recuperati

Dicevamo lunedì che da Casteldebole la speranza pur cauta non era mai mancata, e che

fondamentale per Federico Bernardeschi, e i suoi sogni di convocazione all'Olimpico, sarebbero state in un senso o nell'altro le sessioni di martedì e mercoledì. Ebbene: leri il numero 10 ha ricevuto il semaforo verde tomando ufficialmente in gruppo, e la morale della favola è che a Roma ci sarà. Non solo: perché nella sessione mattutina di ieri, la sorpresa è stata doppia. Anche Lewis Ferguson ha bruciato i tempi della tabella di recupero, ed è già stato reintegrato dallo staff tecnico. Entrambi dunque ci saranno sabato all'Olimpico, quantomeno tra i convocati. [...] Per il resto, la formazione anti-Roma si consolida ogni giorno di più: annunciata dietro, con De Silvestri e Lykogiannis sugli esterni e la coppia Lucumi-Vitik al centro. Più incerta in mezzo al campo, dove a questo punto per il posto

afflanco a Freuler c'è un vero casting che va da Pobega a Moro, passando per il rientrante Ferguson (ma non è esclusa come contro il Creta, l'ipotesi Fabbian arretrato sulla

mediana). Odgaard sulla trequarti è una certezza, come Orsolini sull'esterno alto di destra; dall'altra parte Dominguez continua a rimanere in pole su Cambiaghi. Come

Immobile su Castro e Dallinga. [...]

(Corsport)