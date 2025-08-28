Bandiere sempre più in bilico: la dinastia dei "figli di Roma" prima eroi e poi bersagli

I 34 anni di Alessandro Florenzi, nel giorno del suo addio al calcio, sembran pochi. Eppure il laterale romano ha deciso di dire basta. Troppi gli infortuni negli ultimi anni. L'ultimo è stato la rottura del crociato nell'estate del 2024 e che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione. [...] Lui, che ha iniziato la carriera a Roma, ha scelto di concluderla proprio lì, con una partitella tra ragazzini. [...] La parabola di Florenzi alla Roma ha vissuto fasi alterne. Non c'è stato solo il gol al Barcellona da centrocampo. Tanto che ha finito la sua esperienza con una parte del tifo che lo appellava "30 denari". A essere messi in discussione non sono stati il suo impegno o le sue capacità tecniche, bensì alcuni gesti e dichiarazioni messe in giro e sono state tutte vicende maldigerite. [...]

"Figli di Roma" li chiama la Curva Sud. Simboli di un legame indissolubile tra squadra e città. Prima De Rossi, Totti e poi, Giannini e Di Bartolomei. Una catena di monumenti calcistici in cui generazioni diverse di romanisti si sono rispecchiati. Una catena che dopo Florenzi è proseguita. Oggi c'è Pellegrini, anche lui in un momento più che delicato. [...] Poco importa se una stagione è andata male. Sono i primi, i "figli di Roma", ad essere messi alla gogna e si aggiungono frasi che negli anni sono state dedicate a mostri sacri come Totti e De Rossi, figuriamoci se Florenzi o Pellegrini potessero essere risparmiati. È una caratteristica unica della Piazza di Roma: portare sul palmo della mano alcuni calciatori ma poi non esitare a farli cadere e lasciarli a terra. [...] Se Pellegrini oggi è in bilico, Florenzi ha saputo uscirne trovando una seconda giovinezza a Milano. [...]

(Domani)