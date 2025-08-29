Ballottaggio Celik-Hermoso. Dybala scalpita

IL TEMPO (FAB. TUR.) - Chi ben comincia è a meta dell'opera. E non poteva desiderare avvio migliore la Roma targata Gasperini. Tre punti nella prima giornata di campionato contro una diretta concorrente per un posto in Europa e, soprattutto, una prestazione convincente. Il tecnico di Grugliasco spera di vedere ulteriori passi in avanti domani sera (ore 20:45), quando la Roma sarà protagonista all'Arena Garibaldi contro il Pisa allenato da Gilardino. Alla vigilia della partita, l'allenatore giallorosso conserva ancora qualche dubbio di formazione. Il primo è legato al difensore che completerà il terzetto con Mancini e N'Dicka a protezione di Svilar. Celik -scontata la squalifica - si contende il posto con il rigenerato Hermoso, mentre Ghilardi è ancora leggermente indietro nelle gerarchie. Sulle fasce dovrebbero essere riproposti Wesley a destra e Angelino sul lato opposto. Koné è certo di una maglia da titolare in mezzo al campo, al fianco di uno tra Cristante ed El Aynaoui. ll marocchino potrebbe anche giocare in posizione più avanzata, nel ruolo occupato da El Shaarawy contro il Bologna. Non è da scartare, però, l'ipotesi di vedere Dybala e Soulé insieme sulla trequarti. Le condizioni fisiche della Joya sono in miglioramento e, questa volta, potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Nessun dubbio davanti. I primi minuti in giallorosso di Ferguson sono stati piuttosto positivi. Al centravanti irlandese è mancato solo il gol nel debutto all'Olimpico e spera di sbloccarsi domani sera all'Arena Garibaldi.