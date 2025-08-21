Bailey va subito ko: sospetta lesione. Torna dopo la sosta

Tutto potevano aspettarsi i tifosi della Roma, ma non di dover provare dispiacere per il ko di Leon Bailey al primo allenamento a Trigoria. Incredibile. Eppure è successo. Perché il nuovo acquisto giamaicano ha accusato ieri pomeriggio un guaio muscolare nella parte finale dell'allenamento. Non un contrasto con un compagno, com'era accaduto l'ultima volta nel 2023 ad un big come Georgino Wijnaldum colpito duro dall'intempestivo Felix durante una partitella, ma una sospetta "lesione" sofferta in movimento mentre l'esterno calciava in porta. Un guaio per il quale oggi verranno effettuati gli esami strumentali e per cui purtroppo saranno necessarie probabilmente tre settimane di stop per il recupero. (...) Come gli capitò, peraltro, in quella che è una sfortunatissima coincidenza, anche il 20 agosto del 2021. Quando alla prima stagione nell'Aston Villa Leon dovette fermarsi ai box per infortunio pure in quel caso per tre settimane (allora riuscì a giocare almeno la gara d'esordio contro il Watford). Un nuovo stop che allunga la catena di infortuni che il giocatore ha subìto nell'ultimo quadriennio con i Villains, nel complesso 12 per un totale di 53 gare saltate (12 sfide nell'ultima annata). Oggi controlli approfonditi indicheranno la data in calendario per il suo tanto atteso debutto in campo all'Olimpico. (...)

(gasport)