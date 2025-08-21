Bailey subito out: Gasp resta senza ali e ora preme per Sancho

Dalla presentazione da sogno («è arrivato un gladiatore», aveva detto il suo agente) all'incubo del forfait immediato. Il percorso di Leon Bailey a Roma comincia in salita. Il giamaicano si è fermato nel corso del primo allenamento in maglia giallorossa - ieri a Trigoria - per un infortunio muscolare: il nuovo acquisto di Gian Piero Gasperini ha sentito tirare mentre calciava verso la porta. Gli esami strumentali - previsti oggi - chiariranno la natura dell'infortunio e i tempi di recupero, che, in ogni caso, non saranno brevissimi. (...) Ora lo stop del giamaicano complica la chiusura del mercato romanista. Sulle ali, visto il no reiterato da parte di Sancho, non erano previsti altri colpi. Il direttore sportivo Frederic Massara dovrà quindi ripensare la strategia, viste le preoccupazioni manifestate dall'allenatore per il completamento dell'attacco. Considerata la situazione, non va escluso un cambio di rotta proprio nell'affare Sancho, con la dirigenza romanista che tenterà di ravvivare la trattativa, magari andando incontro alle richieste su ingaggio e commissioni da parte di Jadon e del suo entourage. In ogni caso, a Trigoria è scattato il campanello d'allarme. Bisogna intervenire subito: lo chiede il tecnico, che dalla società cerca delle garanzie. (...) Se la pista Sancho non dovesse riaprirsi, Massara sta valutando di pescare l'alternativa sempre dall'estero. Nelle ultime ore il Tottenham ha offerto Bryan Gil e Manor Solomon, profili che la Roma sta monitorando. Nel frattempo, proseguono le trattative per completare gli altri reparti, perché anche l'affare Ziolkowski per la difesa rischia di complicarsi. La volontà del polacco non è mai stata in discussione: vuole la Roma, mentre il Legia Varsavia sta intavolando negoziati con altri club. (...)

(La Repubblica)