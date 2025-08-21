Bailey subito ko. Gasp in emergenza

Definirla doccia fredda è limitativo. Perché nemmeno il tempo di arrivare, posare per le foto di rito prima con i tifosi all'aeroporto di Ciampino e poi con il ds Massara mostrando la maglia con il numero 31 (scelto in onore dell'amico Sterling), sottoporsi alle visite mediche di rito, firmare il contratto e scendere in campo per il primo allenamento a Trigoria che Leon Bailey, nuovo acquisto della Roma (2 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto), si è già fermato. Un problema muscolare che dalla prima diagnosi a caldo, con tanto di ecografia svolta a Trigoria, non sembra essere di lieve entità. La conferma arriverà soltanto in giornata, dopo le analisi strumentali che verranno svolte al Campus Biomedico. Il giamaicano intanto salta il Bologna ma è pressoché out anche per la trasferta di Pisa. La Roma spera di scongiurare la lesione ma il timore è forte. In caso di conferma, l'ex Aston Villa andrebbe incontro ai 20 giorni di stop canonici per questo tipo d'infortunio e sarebbe pronto soltanto dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. (...) Proprio la dinamica dello stop lascia pensare che non sia una cosa di poco conto. Bailey ieri sera ha deciso di dormire nel centro sportivo giallorosso mentre la sua famiglia sta alloggiando in un hotel in zona Eur, in attesa di trovare casa nella Capitale. (...) Gasp ieri lo stava valutando, tentato dalla possibilità di schierarlo a partita in corso per rompere gli equilibri. Adesso invece dovrà cambiare i piani (ieri ha provato il 3-5-2). E pensare che Bailey aveva svolto tutta la preparazione estiva con l'Aston Villa che aveva dimostrato, vincendo 4-0 contro la Roma in amichevole, di andare a doppia velocità rispetto ai giallorossi. (...)

(Il Messaggero)