Bailey sì, Sancho nì

Uno arriva, l'altro per ora saluta. Bailey è un calciatore della Roma, [...] mentre Sancho ha deciso ad oggi di non diventarlo. Gasperini così è contento solo a metà. Aveva puntato sull'accoppiata anglo-giamaicana per regalare quella qualità che alla squadra manca sul versante mancino offensivo. Il dietrofront del ragazzo di Camberwell lo ha spiazzato. Aveva aperto alla possibilità giallorossa [...] e sembrava aver accettato il quinquennale da 5 milioni più bonus offertogli ma lo scoglio, reale, sono sempre state le commissioni chieste dagli agenti. Troppi gli 11 milioni che si sarebbero sommati ai 23 che il Manchester United aveva accettato per il cartellino. A fronte di un'offerta al ribasso, Sancho ieri ha comunicato ai giallorossi di aver declinato la proposta.

Ora - se non cambierà idea e non troverà un'altra sistemazione di suo gradimento [...] - ci sono 12 giorni per cercare un sostituto dell'inglese. Con una postilla non secondaria: bisognerà prendere un calciatore comunitario o guardare sempre al mercato inglese. Perché il regolamento parla chiaro: la Roma ha finito gli slot extra Ue ma qualora dovesse arrivare un calciatore inglese, il primo viene ancora considerato comunitario, dal secondo in poi no. Una particolarità che esclude dalla lista i brasiliani Eguinaldo e Gassova, l'argentino Echeverri, il paraguaiano Enciso, il maliano Nene e tanti altri profili che erano finiti sulla lista di Massara.

Una cosa è certa, di calciatori è pieno il mondo. E se Bailey per il momento tampona l'emergenza a sinistra, Gasp è stato chiaro: in quel ruolo ne servono due. E non due qualsiasi. Nelle ultime ore è tornata la processione a Trigoria tra intermediari e agenti che hanno proposto diversi calciatori: dall'inglese Rowe (sul quale il Bologna appare però in vantaggio), [...] all'evergreen Fabio Silva. Il portoghese e più un attaccante centrale che un esterno, ma all'occorrenza può partire anche a sinistra e regalerebbe una terza opzione alla casella centravanti oltre a Dovbyk e Ferguson. Rimane in lizza Ezzalzouli, marocchino con passaporto spagnolo del Betis. Il problema è la Coppa d'Africa a gennaio: proprio per questo motivo rimane uno dei candidati ma non il principale. In realtà un preferito a Trigoria ci sarebbe: si tratta del greco Tzolis ma il Bruges spara 35 milioni. Il macedone Elmas appare al 19 agosto un ripiego low cost.

Nel frattempo Massara continua a lavorare sulle uscite. Ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Kumbulla al Maiorca che dovrebbe comportare l'arrivo del polacco Ziolkowski [...]. Sempre in Spagna potrebbe accasarsi Salah-Eddine: piace all'Elche. La Roma ha già individuato il sostituto: Malacia dello United ma solo in prestito. Il capitano della Primavera Romano è ad un passo dal Torino mentre la Fiorentina sta provando a convincere Pellegrini. Contatti tra Pradè e il ragazzo ma sono due gli ostacoli: l'ingaggio e la volontà di Lorenzo, una volta ristabilitosi, di giocarsi le proprie carte con Gasperini.

