Bailey si ferma per un mese: salta il derby

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Neanche il tempo di festeggiare il successo all'esordio sulla panchina della Roma che il tecnico di Grugliasco ha dovuto fare i conti con i risultati degli esami a cui si è sottoposto Leon Bailey ieri. Il giamaicano ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra. Confermate, quindi, le sensazioni negative del club giallorosso. L'esterno in prestito dall'Aston Villa non ci sarà sabato per la sfida contro il Pisa di Gilardino. Dopo le due settimane di sosta, Bailey salterà anche la gara contro il Torino e il derby contro la Lazio. Il classe 1997 ha già cominciato il percorso riabilitativo presso il centro sportivo. L'obiettivo è quello di recuperarlo per la fine del mese di settembre, quando la Roma ospiterà il Verona all'Olimpico. Gasperini spera di averlo a disposizione anche per l'esordio in Europa League.