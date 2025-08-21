Bailey ora rischia un mese di stop

IL TEMPO (L. PES) - Primo allenamento e subito infortunato. La carica dello sbarco nella Capitale si è presto trasformata nell'amarezza di un'intervista per Bailey. Nel primo allenamento di ieri, dopo l'ufficialità del mattino, il giamaicano ha accusato un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi almeno per le prime due di campionato. Oggi l'attaccante svolgerà gli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema, ma il rischio è che possa tornare tra circa un mese. Una brutta tegola per Gasperini che aveva appena abbracciato un rinforzo nel reparto avanzato.