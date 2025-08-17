Bailey non basta: Gasperini spinge per avere Sancho

Si è preso la scena un'altravolta. Non c'è Bailey o Sancho che tenga. Ad oggi il fuoriclasse della Roma è Gasperini. Che non ha peli sulla lingua. Chiaro, netto, va al punto senza girarci troppo intorno. Con garbo ma rimarcando quello che non va. E spazzando via le certezze che spesso aleggiano nella nostra città senza motivo. L'ultima: Koné non si muove al 100%. Il motivo del contendere è come al solito il mercato. Gli arrivi, il possibile addio del francese, la tempistica che ristagna (...) Senza girarci troppo intorno: se Koné dovesse partire, sarebbe una perdita. Ma se questo sacrificio dovesse servire a completare la rosa, ben venga. E anche se non ben, perché si porterebbe dietro più di qualche strascico, venga comunque. Quello che ha in mente Gasp è chiaro. Vuole rinforzare l'attacco. E un'ala non gli basta. Quindi il prossimo arrivo di Bailey va bene. Uno che ha segnato 39 gol in 156 partite col Leverkusen prima del passaggio all'Aston Villa dove è stato protagonista nel 2023-2024 con 14 reti e altrettanti assist, prima di perdersi nell'ultima stagione, figuriamoci se non va bene. Ma serve altro, soprattutto se dovesse ristagnare il discorso legato al centravanti. ll riferimento è a Sancho. (...)Massara infatti ha trovato l'intesa con il Manchester United per il cartellino a 23 milioni ma non ancora con il calciatore. Non è semplice perché se è chiaro anche al nazionale inglese che gli 8,5 milioni che percepisce ora difficilmente li guadagnerà altrove, la Roma sta provando a spalmare il più possibile l'ingaggio, lavorando su un contratto quinquenna-le da 5 milioni più bonus. (...)

(Il Messaggero)