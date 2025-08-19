Bailey non basta

IL TEMPO (L. PES) - Bailey c'è, ma non basta. Nel pomeriggio di ieri Roma e Aston Villa hanno chiuso l'operazione che porterà l'esterno destro giamaicano, che questa mattina sbarcherà nella Capitale, alla corte di Gasperini. Un opportunità di mercato nata dai buoni rapporti tra i ds Massara e Monchi e da quella serata in Inghilterra dove i due si sono ritrovati. L'accordo prevede un prestito oneroso da 3 milioni e un diritto di riscatto fissato a 20 più 2 di bonus. L'ex Bayer Leverkusen era stato seguito dai giallorossi nel 2018 e ora andrà ad arricchire le alternative offensive a disposizione di Gasp, che però resta preoccupato. Proprio l'attacco, infatti, tiene maggiormente in ansia il tecnico di Grugliasco che dopo un'estate di lavoro ha manifestato alla società la necessità di investire ancora prendendo almeno due calciatori, ancor meglio tre con un'eventuale uscita di Dovbyk.

Gasp cerca profili che possano garantire maggiore imprevedibilità e, soprattutto, gol al reparto avanzato giallorossi, che però al momento, almeno numericamente, abbonda ancora di elementi. Ma quasi tutti, eccezion fatta per Soulé, per motivi diversi non hanno convinto. Molti di loro, infatti, sono di fatto sul mercato mentre altri come Dybala (alle prese con alcune settimane di lavoro personalizzato dopo il lungo stop post operazione) e Ferguson (in cerca di rilancio dopo i problemi fisici degli ultimi due anni). Massara è alla ricerca di una sistemazione per Dovbyk, Baldanzi ed El Shaarawy, calciatori che non hanno affatto convinto il tecnico e che ora possono aiutare il club a finanziare il mercato in entrata.

Come detto, la partenza di Dovbyk aprirebbe le porte all'arrivo di un nuovo centravanti (Krstovic il preferito dal tecnico), mentre a Gasp manca ancora un'ala sinistra d'attacco per completare lo scacchiere dei titolari. Per questo la Roma è al lavoro per un altro colpo, oltre a Bailey, per accontentare l'ex allenatore dell'Atalanta. Tra i nomi da escludere, però, c'è quello di Sancho. L'inglese, che aveva aperto ai giallorossi bravi anche a trovare l'accordo col Manchester United, non è convinto della destinazione e non ha dato l'ultimo ok per la fumata bianca. Un'operazione portata avanti con fiducia dalla proprietà nonostante i costi alti e la consapevolezza della difficoltà.

Salvo clamorosi imprevisti, quindi, ora a Trigoria si cercano le alternative con i nomi di Rowe (messo fuori rosa da De Zerbi al Marsiglia) e Fabio Silva (che potrebbe essere un vero e proprio jolly offensivo). Impossibile, invece, un nuovo tentativo per Echeverri pur accontentando il City col prestito secco, poiché Bailey occuperà l'ultimo slot disponibile da extra-comunitario. Nel frattempo è ufficiale il trasferimento di Kumbulla al Mallorca in prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni) e resta in uscita anche Salah-Eddine, che non ha convinto l'allenatore in ritiro. Il Manchester ha proposto Malacia nei discorsi aperti per Sancho ma il club valuta. Il Torino, intanto, è tornato alla carica per il giovane Romano dopo il tentativo di giugno. Il centrocampista ha manifestato la volontà di giocare in Serie A e i giallorossi sono aperti a una trattativa ma con la volontà di mantenere in futuro il controllo sul ragazzo.