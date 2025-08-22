Bailey, c'è lesione: a rischio per il derby. Rensch insidia Wesley per il Bologna

Leon Bailey, ultimo acquisto giallorosso, tenta di mantenere il buon umore nonostante la lesione al retto femorale subita al suo primo allenamento. (...) Le sensazioni non sono positive e si teme almeno un mese di stop, mettendo a rischio la sua presenza per il derby e l'esordio in Europa League. (...) A differenza di Pellegrini e Dybala, però, non dovrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

Buone notizie, invece, per Lorenzo Pellegrini: le sue condizioni sono in netto miglioramento e, dopo un consulto medico, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana, puntando alla convocazione per la partita contro il Pisa. (...)

Domani la Roma esordisce in campionato contro il Bologna, avversario che ha vinto all'Olimpico nelle ultime due stagioni. I giallorossi, che vedranno Ranieri in tribuna, puntano a ripartire dall'ottimo rendimento del 2025. (...)

Gasperini deve sciogliere alcuni dubbi di formazione. In attacco, è ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk, con il primo leggermente favorito. (...) Scalpita anche Dybala, che si sente pronto a partire titolare. A centrocampo confermati Koné e Cristante, con El Aynaoui che potrebbe agire da mezzala o da trequartista. A sinistra ci sarà Angeliño, mentre a destra è duello tra Wesley e Rensch. In difesa, con Celik squalificato, Ghilardi affiancherà Mancini e Ndicka davanti a Svilar.

(Il Messaggero)