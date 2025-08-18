Bailey c'è, attesa Sancho

Sesto colpo per la Roma, ma per Gasperini la sufficienza sul mercato non è ancora raggiunta. Leon Bailey è virtualmente un giocatore giallorosso: l'operazione con l'Aston Villa è definita sulla base di un prestito (2 milioni) con diritto di riscatto (23). L'esterno giamaicano, (...), porterà velocità e imprevedibilità, caratteristiche richieste dal tecnico.

Bailey, mancino capace di giocare su entrambe le fasce, ha una discreta confidenza con il gol, (...). Una sua peculiarità è il minutaggio non elevatissimo, a dimostrazione della sua utilità anche a gara in corso, un aspetto che si sposa bene con le abitudini di Gasperini, noto per le sue rotazioni.

Ma il ragionamento del tecnico si completa con un settimo acquisto: Jadon Sancho. A Trigoria l'operazione è definita "difficile", principalmente per le riflessioni del giocatore, che vorrebbe una squadra da Champions League per rilanciarsi. L'accordo tra Roma e Manchester United sulla base di 23 milioni di euro, però, è già stato raggiunto. Alcuni indizi social e ufficiali (...) sembrano suggerire un suo imminente addio ai Red Devils.

Il DS Massara è al lavoro, ma il tempo stringe. Il mercato giallorosso è in fermento anche in uscita, per sfoltire una rosa che rischia l'affollamento in alcuni reparti (...). Il futuro dei big come Koné e Ndicka dipenderà dalle offerte in arrivo. Si profila una vera e propria rivoluzione, con l'obiettivo di arrivare a un mercato da "voto 9", come spera Gasperini.

(corsera)