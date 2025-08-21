Attesa Sancho. Ziolkowski a oltranza

IL TEMPO (L. PES) - La beffa Bailey spinge ancora di più la Roma ad accelerare sul mercato, anche se i giallorossi, al momento, sono in attesa di una risposta. Quella di Jadon Sancho che da giorni sta valutando l'offerta della Roma e non si è ancora convinto ad accettare il trasferimento in Italia. Nonostante l'intervento dei Friedkin e la pressione di Gasp, che ha anche chiamato il calciatore, l'ala inglese resta titubante sia per quanto riguarda l'aspetto economico (dovrebbe ridursi notevolmente l'ingaggio) sia per quello personale. Ma la proposta giallorossa, al momento, è l'unica sul tavolo dell'ex Dortmund che in queste ore dovrà necessariamente dare una risposta a Massara, per permettere al ds di virare su altri obiettivi e regalare al tecnico rinforzi in attacco. Un reparto, quello offensivo, dove Gasp vorrebbe sostituire anche Dovbyk, che però fino ad oggi non ha attirato offerte. Da monitorare la situazione del Napoli, con gli azzurri che hanno individuato Hojlund come primo obiettivo, ma l'ucraino è comunque nella lista azzurra. Nel frattempo prosegue la trattativa per Ziolkowski , centrale difensivo del Legia Varsavia, che ha dato la priorità alla Roma nonostante i polacchi continuino a sparare alto in termini di cifre. Resta fiducia a Trigoria sulla buona riuscita dell'affare. Ieri, invece, è stato il giorno di Cherubini alla Sampdoria, il giovane giallorosso si trasferisce in prestito secco.