Attesa finita: Pellegrini ci prova

IL TEMPO - Pellegrini ci prova. Dopo la lunga assenza dai campi in seguito all'operazione al tendine dello scorso 16 maggio, il centrocampista giallorosso oggi dovrebbe rientrare in gruppo alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, dopo il giorno di pausa concesso da Gasperini. Il capitano (o presunto tale, vista la metodologia di scelta del tecnico) proverà ad alzare i ritmi dopo le buone risposte dal punto di vista fisico. Già oggi, o al più tardi nei prossimi giorni, si rivedrà insieme al gruppo per provare a strappare almeno una convocazione simbolica prima della sosta per le nazionali. Altrimenti, il rientro in campo è fissato per Roma-Torino del 14 settembre.

Gasperini non ha ancora avuto modo di lavorare col numero sette giallorosso, che resta comunque uno dei papabili per le cessioni che Massara dovrà necessariamente fare da qui alla fine del mercato. Un'estate particolare quella di Pellegrini, che ora dovrà cercare di convincere l'allenatore di Grugliasco ritagliandosi uno spazio nelle rotazioni, anche se il primo nodo da sciogliere è proprio quello del ruolo nel 3-4-2-1 dell'ex Atalanta.

Oggi al Fulvio Bernardini comincerà la preparazione alla prima di campionato col Bologna, in programma sabato sera all'Olimpico. Osservato speciale anche Dybala, apparso in ritardo di condizione nell'ultimo test col Neom e tra i dubbi di Gasp per l'undici titolare dell'esordio.