Atalanta, Juric elogia Gasperini: "Qui ha avuto un ciclo ai livelli di Ferguson"

L'ECO DI BERGAMO - Dopo aver salutato Gasperini dopo ben nove stagioni, l'Atalanta ha scelto di ripartire da Ivan Juric, nonostante il tecnico croato sia reduce da due esperienze negative nella scorsa stagione, prima alla Roma e poi al Southampton. In un'intervista concessa al quotidiano locale, il nuovo allenatore nerazzurro ha parlato proprio del percorso straordinario avuto dal suo maestro e predecessore Gasperini a Bergamo: "Qui ha avuto un ciclo ai livelli di Sir Alex Ferguson con il Manchester United."