Arriva Friedkin e si stringe per la punta. George c'è, tentativo per Dominguez

Dopo giorni di attesa è atterrato nella Capitale Dan Friedkin. Non si vedeva dalle parti di Trigoria dal 10 maggio, qualche settimana prima dell'incontro a Firenze con Gasperini. A Roma di recente si era visto solamente Ryan che aveva partecipato ad una riunione con Massara, Ranieri e il tecnico. Il ds dopo il blitz a Londra ha chiesto uno sforzo alla proprietà per riuscire a mettere a segno il tanto desiderato acquisto in attacco. E quando arriva Dan le novità sono in vista. La prima riguarda l'organigramma societario: addio alla

Protocol Manager Priscilla Bortoloni.

Il mercato è agli sgoccioli e dall'Inghilterra nella giornata di ieri sono rimbalzate diverse voci su un possibile nuovo affondo per Sancho. Da Trigoria per ora sono meno ottimisti, soprattutto dopo le parole di Gasperini in conferenza ma l'inglese è ancora senza squadra e il famoso 'no' ai giallorossi non è effettivamente mai arrivato. L'accordo con lo United c'è ma la svolta non c'è mai stata in queste lunghe settimane di agosto. Occhio a qualche sorpresa last minute come Chiesa che aprirebbe ad un ritorno in Serie A per giocarsi la possibilità di andare al Mondiale. George rimane un obiettivo. La stellina del Chelsea è valutata 23 milioni di euro più il 30% sulla rivendita. Troppo per la Roma, ma [...] il club londinese non apre al prestito e Massara va a caccia di uno sconto. [...] Sul taccuino da diversi giorni c'è Dominguez. Talento puro del Bologna [...] che è seguito anche dal Lione. Claudio Fenucci ne ha parlato ieri: «Vedremo se la Roma presenterà un'offerta». In lista c'è ancora Ezzalzouli che ha anche il passaporto spagnolo e può essere tesserato.

Continua a tenere banco il futuro di Dovbyk. Il Milan continua a pensarci ma solo con l'inserimento di Gimenez [...], che però non ha ancora aperto all'addio. Anche ieri ci sono stati contatti con l'entourage del centravanti che è sul mercato. La Roma proverà a cederlo in questi ultimi giorni. Nella giornata di ieri è arrivato a Roma Jan Ziolkowski, [...] tra oggi e domani è atteso Kostas Tsimikas. Roma e Liverpool hanno limato gli ultimi dettagli che riguardavano l'ingaggio da circa 2 milioni che sarà pagato interamente dai giallorossi.

Operazione in prestito secco. In rosa prenderà il posto di Salah-Eddine che oggi firmerà il contratto con il PSV Eindhoven. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Domani Roma e Verona avranno un nuovo incontro per definire la cessione di Baldanzi. Capitolo centrocampo: Florentino Luis va al Burnley, mentre non è ancora arrivata nessuna offerta per Pellegrini che è stato proposto al Milan. Resta viva l'idea Pessina.

