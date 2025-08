Anche Ranieri in arrivo in Inghilterra. Domani il test con l'Aston Villa

Anche Claudio Ranieri è pronto a raggiungere la squadra in Inghilterra. Dopo qualche giorno di pausa, il senior advisor giallorosso sarà presente per la seconda parte del ritiro. A Burton upon Trent prosegue intanto la preparazione della Roma: nel pomeriggio la squadra ha svolto una nuova seduta, aperta con un lavoro in sala video e poi spostata sul campo, dove l'attenzione si è concentrata sulla costruzione dell'azione. (...) Attesa crescente per la seduta aperta al pubblico di giovedì: oltre 900 tifosi registrati. Domani il primo test contro l'Aston Villa, sabato c'è l'Everton.

(corsera)