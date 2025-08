Allenamenti in Inghilterra, sollievo Ndicka: lo stop è breve

Primo allenamento per la Roma nel centro sportivo di St. George's Park, dove la squadra completerà la seconda parte del ritiro. Buone notizie per Gasperini, che già da oggi ripristinerà le doppie sedute. Nessun allarme per Evan Ndicka e Matias Soule, usciti acciaccati dall'amichevole con il Lens. Per l'ivoriano si è trattato di un risentimento sciatalgico: previsto solo qualche giorno di lavoro specifico. L'argentino invece ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia sinistra che lo terrà ai box per poco tempo.

Lavoro a parte anche per Dybala, che non ha preso parte alle ultime tre amichevoli ma è presente in Inghilterra con i compagni: verrà gestito con cautela con un programma personalizzato. Rimasto nella Capitale invece Lorenzo Pellegrini, che prosegue la preparazione a Trigoria prima del rientro in gruppo.

(corsera)