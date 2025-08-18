Alla Roma mancano i gol. Gasperini indeciso tra Dovbyk e Ferguson

A pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Bologna, Gian Piero Gasperini non ha ancora sciolto il dubbio sul centravanti titolare, con Evan Ferguson e Artem Dovbyk in ballottaggio. (...) Nelle ultime amichevoli di spessore contro Aston Villa ed Everton, nessuno dei due centravanti ha lasciato il segno, lasciando il compito di segnare a Matías Soulé, ad oggi l'unica vera certezza del reparto offensivo giallorosso.

Gasperini si trova così di fronte allo stesso bivio che aveva caratterizzato la gestione Ranieri: la scelta del numero 9. Sulla carta, Dovbyk è il titolare designato, ma Ferguson, teoricamente la riserva, è stato impiegato spesso dal primo minuto, anche nell'ultimo test. I numeri del precampionato, con sei gol a uno, danno ragione all'irlandese.

Il percorso di Dovbyk è stato complicato da un infortunio muscolare e da alcune difficoltà di adattamento ai movimenti richiesti dal tecnico, che lo ha bacchettato pubblicamente. (...) Gasperini, noto per valorizzare i suoi attaccanti, sta cercando di rigenerarlo con un lavoro specifico.

Tuttavia, il tecnico sa che il gioco offensivo non dipende solo dalla punta centrale. Per questo ha blindato Koné, ha lavorato sulla coppia Soulé-Dybala e ha insistito per il doppio colpo sugli esterni: Bailey, il cui arrivo è imminente, e Sancho, con cui i contatti sono avanzati (...). Infine, la Roma ha chiesto informazioni al Manchester United anche per il terzino sinistro Malacia, individuato come vice-Angeliño.

