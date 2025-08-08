Alla Roma mancano...40 gol. Gasperini chiede il salto in alto

«Cosa serve per essere forti davanti? Tutti cercano grandi attaccanti e spendono tanto, il reparto offensivo è quello più ricercato e più costoso». La risposta di Gian Piero Gasperini, lucida e concreta, fotografa una delle principali urgenze della Roma: i gol. Servono idee, qualità, ma anche investimenti per colmare il gap con le squadre più prolifiche. Del resto, Gasperini non è nuovo a questo tipo di sfide: sotto la sua guida l'Atalanta, in nove stagioni, ha realizzato 665 reti in 342 gare in Serie A, una media di 74 gol a campionato con picchi da 98 e 90. [...] Il problema della Roma è che quei numeri, oggi, sembrano molto lontani. Nell'ultima stagione i giallorossi si sono fermati a quota 56 gol in campionato: noni, dietro a tutte le big e anche al Bologna. [...] L'Atalanta, anche nell'ultima stagione, è stata il secondo miglior attacco del torneo (78 reti), ha portato tre giocatori in doppia cifra - Scamacca, Lookman, Koopmeiners - e ha confermato la tendenza avviata dal 2016-17, con l'unica eccezione delle prime due stagioni, di avere sempre almeno tre elementi capaci di superare le dieci reti considerando tutte le competizioni. La Roma, invece, ha toccato quella soglia con almeno tre giocatori solo tre volte nelle ultime nove stagioni. L'ultima risale al 2023-24, con Lukaku (21), Dybala (16) e Pellegrini (10). [...] Il nome nuovo per cercare una scossa è Claudio Echeverri. Per il talento argentino Massara ha presentato un'offerta al Manchester City: prestito con obbligo di riscatto fissato a 33 milioni di euro e possibilità per i Citizens di esercitare un controriscatto. Il City ha detto no, almeno per ora. La trattativa resta aperta. Intanto tiene banco il caso Dovbyk. L'ucraino, 17 gol totali nella passata stagione, è stato l'unico a raggiungere la doppia cifra tra i giallorossi. [...] Ieri invece, sotto la pioggia, la squadra ha svolto al St. George's Park una seduta aperta al pubblico. Dybala ha proseguito con un programma personalizzato mentre Ndicka si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso lesioni: presto tornerà in gruppo. Dovbyk, invece, si è fermato per un allenamento supplementare. Segnale chiaro: la Roma ha bisogno dei suoi gol. E lui lo sa.

(Corsera)