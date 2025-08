Al Tre Fontane

LEGGO (F. BALZANI) - Quattro vittorie su quattro amichevoli. La Roma di Gasperini ha battuto 3-0 il Cannes in un Tre Fontane sold out. La squadra giallorossa ha vinto col minimo sforzo nel derby dei Friedkin. Nel primo tempo sugli scudi El Shaarawy: gol, incrocio dei pali e assist per il raddoppio di Dovbyk. Bene anche Hermoso. Nella ripresa il debutto di Wesley e soprattutto l'ingresso di Ferguson che ha messo il sesto timbro in tre partite.

Assente Dybala che in questi giorni è stato sottoposto ad una elettrolisi percutanea intratissutale per far riassorbire la vecchia cicatrice al tendine e sarà gestito in modo da presentarlo al top della forma alla prima giornata contro il Bologna. Anche Svilar ha dato forfait per un affaticamento muscolare accusato nel riscaldamento. La squadra si ritroverà domani a Trigoria e sabato partirà verso Lens dove si giocherà l'ultima amichevole prima del ritiro in Inghilterra. Qui sono previsti altri due test contro Aston Villa ed Everton. Nel frattempo Massara cercherà di chiudere il cerchio sui 3-4 acquisti mancanti. La Roma ha chiuso per Ghilardi del Verona: il difensore è atteso per oggi nella Capitale. Si aspetta invece la risposta definitiva del City per Echeverri. Il nodo è la formula, con i giallorossi che vorrebbero il diritto di riscatto. Come alternative piacciono Nene Dorgeles del Salisburgo ed Enciso del Brighton mentre Fabio Silva del Wolverhampton ha caratteristiche diverse. In uscita potrebbe esserci Dovbyk con Milan, Leeds e Villarreal che si stanno interessando. In caso cessione la Roma punterebbe su Krstovic del Lecce. Quasi fatta, infine, per Saud al Lens.