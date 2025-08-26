A Mau mancano il gioco e l’anima. E Gasp chiede altri 4 acquisti

[…] Partiamo da chi può sorridere: la Roma ha mostrato gioco, aggressività, compattezza, creando tante occasioni. Tanti gli aspetti positivi, ma anche evidente la necessità di intervenire in attacco dove, in attesa di Bailey, serve almeno un altro colpo importante per il ruolo di esterno offensivo a sinistra. Sono mancati concretezza e cinismo sotto porta con tante, troppe occasioni sprecate. Una così ampia mole di gioco avrebbe dovuto garantire almeno tre gol. Sul mercato si respira una certa tensione e differenza di vedute (confermate dalle dichiarazioni) tra Gasperini e il ds Massara. Senza un intervento della proprietà a sbloccare qualche situazione si rischia una pericolosa frattura. Nei desideri del Gasp infatti non mancherebbe solo un esterno offensivo ma altri tre elementi, oltre al difensore arrivato: un centravanti, un vice Angelino e se possibile un centrocampista. Non pretende tutti big, vanno bene prestiti con diritto di riscatto e in qualche ruolo giovani di prospettiva, ma la rosa per l'allenatore va completata per affrontare tutte le competizioni. E non accetta questo immobilismo […]

(corsera)