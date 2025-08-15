A Massara piace Magassa. Kumbulla verso il Mallorca

Ieri sera Jan Ziolkowski ha giocato di fatto la sua ultima partita con il Legia Varsavia, nella sfida di Europa League contro l'Aek Larnaca. Nelle prossime ore il difensore centrale polacco sarà un giocatore della Roma, che per lui ha messo sul piatto della bilancia 6 milioni più 1,5 di bonus. C'è ancora da trovare l'accordo sulla percentuale sulla futura rivendita, con il Legia che la vuole e la Roma che è restia. Ma la trattativa è destinata a chiudersi lo stesso.

A Massara poi piace Soungoutou Magassa del Monaco, centrocampista di 21 anni che andrebbe a coprire il buco lasciato da Koné. Nel frattempo Kumbulla è vicino a tornare in Spagna, stavolta al Maiorca, nonostante la corte del Cagliari. Nel frattempo Massara è impegnato a trovare una squadra a Salah-Eddine, l'altro esubero della rosa, ma anche a Hermoso, il cui ingaggio maxi (6,5 milioni di euro) suggerisce di liberarsene il prima possibile. Infine Dovbyk: oltre alle sirene inglesi ora c'è anche l'interesse del Besiktas.

(gasport)