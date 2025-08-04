-4 al Bologna: Pellegrini ancora a parte, ok Dybala

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A Trigoria non si ha intenzione di rischiare. Ragion per cui anche ieri pomeriggio - alla ripresa degli allenamenti dopo un giorno di riposo - Lorenzo Pellegrini ha continuato a lavorare a parte. Il numero sette giallorosso ha svolto dei test per capire le proprie condizioni. Un programma che dovrebbe seguire anche nella giornata odierna. Nei prossimi giorni, invece, è previsto un rientro graduale in gruppo. La volontà è quella di non forzare il suo recupero dopo l'intervento chirurgico subito tre mesi per la lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Difficile, dunque, ipotizzare una convocazione - seppur simbolica - per la prima giornata di campionato contro il Bologna in programma sabato.

Una chiamata che potrebbe arrivare il fine settimana successivo, quando la Roma affronterà il Pisa, ma soltanto se la cicatrice dell'operazione non dovesse dargli problemi. In caso contrario, il rientro slitterebbe per metà settembre (Roma-Torino) dopo le due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali. D'altronde il professor Lempainen, i medico chirurgo che l'ha operato in Finlandia a meta maggio, aveva stabilito quattro mesi come tempo necessario per ritornare in campo. Un'estate all'insegna del recupero per Pellegrini, che ha dovuto fare i conti anche con una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Tutti gli altri (tranne Cherubini e Darboe) regolarmente in gruppo tranne Salah-Eddine che ha svolto lavoro differenziato a causa di un edema alla caviglia.