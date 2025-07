Zaniolo patteggia: 15mila euro per lo scontro con i due Primavera della Roma

Ha rischiato, ha capito, si è scusato e ha patteggiato. Nicolò Zaniolo pagherà un’ammenda di 15.000 euro per la cosiddetta rissa (che poi rissa non era) con i due giocatori della Primavera della Roma il 25 maggio negli spogliatoi del Viola Park.

L’attaccante ha raggiunto un accordo con il capo della Procura federale, Giuseppe Chiné, che gli ha riconosciuto un paio di attenuanti. Durante l’interrogatorio ha colto il pentimento di Zaniolo per quello che aveva fatto, seppur rispondendo alle provocazioni di alcuni giovani giallorossi. Da lì Chiné ha preteso che il giocatore si scusasse pubblicamente, cosa avvenuta con un lungo messaggio social il 10 giugno. Chiné ha anche appurato, attraverso una serie di audizioni, che i fatti non sono andati esattamente come descritto dalla Roma in più comunicati. Nessuno schiaffo, nessun pugno: Zaniolo avrebbe dato un paio di manate sul collo a uno dei due giocatori. [...]

Avendo patteggiato prima del riferimento, ha già in partenza il 50% di “sconto” della pena. Il procuratore ha poi premiato la collaborazione totale nel corso delle indagini e il successivo pentimento pubblico. Da qui si è arrivati alla sanzione pecuniaria di 15.000 euro. [...]