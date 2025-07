Wesley, una freccia che si può scatenare su tutta la fascia

Wesley è sempre più impaziente di sbarcare a Roma. Il Flamengo lo vuole lasciare solo dopo aver trovato il sostituto, lui per ora si deve accontentare di mettere i like ai vari post della Roma [...], in attesa di mettersi a disposizione. Ieri il giocatore e il suo agente si sono sentiti ancora con Ricky Massara, che ci ha tenuto a rassicurarli. La Roma lo aspetta, anche se lo vorrebbe subito. Ed invece il Flamengo lo ha convocato anche per la trasferta di domani sul campo del Bragantino, probabilmente l'ultima sua fatica brasiliana.

Poi potrà correre sulla fascia destra per la Roma, dove Gasperini non vede l'ora di sfruttare la sua velocità e le sue sovrapposizioni. Wesley ha sempre giocato a 4, ma il tecnico della Roma è convinto di poterlo plasmare presto anche come esterno a tutta fascia. Di certo è uno che spinge, che si fa preferire in fase offensiva più che difensiva. Ma dovrà aiutare anche nella fase di non possesso, allungando la linea dei tre centrali. Gasp gli chiederà di coprire tutta la fascia. E di fornire assist, uno dietro l'altro.

(gasport)