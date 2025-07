Wesley sulle orme di Cafu e Maicon. Ghilardi più vicino

Fascia made in Brazil. Wesley - prolunga l'abbonamento romanista per i terzini verdeoro: da Cafu a Maicon fino a Bruno Peres. La trattativa per l'esterno del Flamengo prosegue con ottimismo, ma non è al capolinea. I due club non hanno ancora scambiato i documenti necessari per lo sblocco definitivo. Un affare complicato, soprattutto per il suo peso economico: 25 milioni più bonus per il cartellino del giocatore, altri 2 circa per l'ingaggio. Dettagli, che saranno perfezionati tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.

[...] Di fatto, la fiducia per la chiusura non manca. Il calciatore ha le valigie pronte da un pezzo: ha salutato il Flamengo per la Roma. [...] Wesley sarà l'erede di tanti brasiliani che, prima di lui, hanno ricoperto lo stesso ruolo: su tutti Cafu, simbolo del terzo scudetto romanista, e Maicon, eroe del triplete interista e traino della prima Roma di Rudi Garcia. Senza dimenticare i protagonisti meno brillanti: Cicinho e Bruno Peres, che tanto hanno faticato, dentro e fuori dal campo. [...] Il ds Massara è pronto a chiudere anche l'affare Ghilardi, difensore baby del Verona. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. I veneti chiedono almeno 12 milioni, ma la Roma non andrà oltre i 10. [...]

(la Repubblica)