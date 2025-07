Wesley rinvia il viaggio in Brasile: da oggi può allenarsi

IL TEMPO (L. PES) - Ora è anche ufficiale. Wesley è un nuovo giocatore della Roma, Gasperini può abbracciare il suo esterno destro. E da subito. L'ormai ex Flamengo, che ha scelto la maglia numero 43, ha rinviato il suo viaggio in Brasile per ottenere il permesso di lavoro che era inizialmente previsto per ieri (con ritorno nella Capitale giovedì), ma poi si è deciso di sfruttare la possibilità di un permesso provvisorio e iniziare da subito ad allenarsi con la squadra. Già oggi infatti, quando sarà anche pubblicata l'intervista ufficiale ai canali del club, sarà a disposizione di Gasperini nell'allenamento pomeridiano dopo che il tecnico aveva concesso due giorni liberi alla squadra di ritorno dall'amichevole in Germania. Prossimo test tra due giorni al Tre Fontane contro il Cannes, prima della partenza di sabato per la Francia e subito dopo per l'Inghilterra. C'è attesa per Salah-Eddine e, soprattutto, Dovbyk. L'ucraino è assente da ormai dieci giorni e oggi potrebbe fare rientro in gruppo dopo il problema muscolare alla coscia. Il tecnico, nel frattempo, ha scoperto le doti da centravanti di Ferguson, ma il nuovo numero nove giallorosso ora vuole mettersi in mostra. Discorso diverso, invece, per l'esterno olandese, fermo da due settimane per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Atteso in campo anche Baldanzi, che non era sceso in campo a Kaiserslautern per un semplice affaticamento muscolare. Sarà regolarmente a disposizione Dybala, risparmiato per la prima trasferta vista la lunga assenza prima del ritiro ma pronto a forzare i ritmi in vista della seconda fase della pre-stagione. Gli occhi, ovviamente, saranno puntati sul laterale brasiliano, che dopo una trattativa lunga un mese può finalmente vedere i colori giallorossi.