Wesley, primo colpo per Gasp. Ma ora c'è da rifondare l'attacco

Un attacco da rifondare per sostenere Dovbyk e dare maggiore peso alla fase offensiva della Roma. In attesa di sviluppi sull'operazione che coinvolge Wesley - il brasiliano dovrebbe essere acquistato dall'Everton, club della galassia Friedkin, e poi girato in prestito con diritto di riscatto a Trigoria - il d.s. Massara lavora per completare un reparto che ha appena salutato Abraham e si appresta a fare a meno anche di Shomurodov, sempre più vicino alla cessione ai turchi del Basaksehir. Sale decisamente la candidatura di Nikola Krstovic. Il montenegrino ha pubblicato una storia sui social in cui si allena con una maglia d'allenamento della Roma, alimentando le voci di mercato. [...] Gasperini lo apprezza per forza fisica e capacità di attaccare la profondità, ma i 35 milioni richiesti dal Lecce sono considerati eccessivi. Possibile un'operazione con contropartite tecniche: al direttore dell'area tecnica Corvino piacciono Cherubini e Romano. Resta caldo anche il nome di Mikautadze, georgiano in uscita dal Lione dopo la retrocessione. [...] Movimenti anche a centrocampo, dove il nome in ascesa è O'Riley, in rotta col Brighton e valutato 25 milioni. Sempre dalla lista degli ex obiettivi torna a circolare il nome di Orkun Kökçü, in uscita dal Benfica: il turco era stato seguito già ai tempi del Feyenoord e vuole una nuova sfida.

Tra i pali, si valuta uno scambio di riserve con il Milan: Gollini in rossonero, Sportiello a Roma. In uscita, Pagano è a un passo dal Bari: prestito con diritto di riscatto per il classe 2004.[...]

