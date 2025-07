Wesley più Rios: è la stretta finale

Il mercato della Roma entra nel vivo e Massara è al lavoro su più fronti per accontentare Gasperini. Prosegue il filo diretto col Sud America, l'obiettivo è quello di chiudere nelle prossime ore le trattative per Rios e Wesley. Il primo si avvicina a grandi passi e i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro (bonus compresi). Il giocatore ha detto 'sì' e al momento la concorrenza di Inter e Porto non spaventa. È lui il preferito di Gasperini per rinforzare il centrocampo dopo l'addio di Paredes. [...]

In stand-by la trattativa per El Aynaoui. La Roma non molla neanche Wesley che resta la priorità per la fascia destra. Accantonata l'idea dell'operazione in sinergia con l'Everton, Massara vuole portarlo direttamente a Trigoria. Il Flamengo ha leggermente abbassato la richiesta e il giocatore sta spingendo per il trasferimento in Italia. La Roma vorrebbe chiudere per 25 milioni di euro. Non è tramontata l'idea Tagliafico.

Capitolo cessioni: il Feyenoord ha chiesto informazioni per Salah-Eddine, ma il procuratore ha chiuso ad un possibile addio: "Non abbiamo perlato con nessuno. Anass è felice a Roma". L'Espanyol ha effettuato un sondaggio per Hermoso, ma l'ingaggio resta un ostacolo.

Mannini andrà alla Juve Stabia. [...]

(il Messaggero)