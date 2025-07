Wesley non basta. Gasp in pressing

IL TEMPO (L. PES) - Arriva Wesley, ma non basta. Oggi è il giorno di Ghilardi, ma Gasperini chiede di più. Anche dopo l'amichevole in Germania col Kaiserslautern il tecnico giallorosso ha lanciato l'allarme sul ritardo in tema mercato e la necessità di avere altri calciatori. Parole che allargano gli scenari immaginati fino ad oggi e che promettono un mese d'agosto molto attivo tra entrate e uscite, che non saranno poche. Intanto all'alba di ieri è sbarcato nella Capitale Wesley, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con la Roma. Oggi è previsto l'annuncio ufficiale e le sue prime parole ai canali del club. E sono queste, inoltre, le ore decisive per chiudere l'affare Ghilardi col Verona. Il difensore dell'Under 21 azzurra non ha partecipato neanche all'amichevole di ieri ed è pronto a vestire la maglia giallorossa. I due club sono in continuo contatto per definire gli ulti-mi dettagli del prestito con obbligo di riscatto (1 milione per il prestito oneroso più 9 per il riscatto e uno di bonus) per arrivare al sì definitivo. Ma non finisce qui. L'altro colpo programmato, al netto delle cessioni, è quello dell'ala sinistra con Massara al lavoro per trovare profili che soddisfino le richieste di Gasperini. Un esterno sinistro di piede destro che abbia dribbling e sappia incidere in fase realizzativa. Ad oggi sono da scartare calciatori dal valore più alto di 30 milioni, ma c'è un mercato in uscita ancora tutto da vivere. Dopo il ritiro di Trigoria e in vista della settimana in Inghilterra il tecnico piemontese sta già dando i suoi riscontri sui cal-ciatori meno adatti alla causa. Tra questi c'è Kumbulla mentre Hermoso, altro che alla vigilia sembrava in bilico, sta dando buone risposte anche se la società preferirebbe comunque cederlo per una questione di ingaggio. Ma non è facile viste le alte pretese del difensore spagnolo. In bilico anche El Shaarawy mentre ancora da sco-prire Salah-Eddine che domani dovrebbe tornare ad allenarsi così come Dovbyk, entrambi fermi dalla prima settimana di lavoro. Nulla di preoccupante, invece, per Baldanzi che sabato è rimasto novanta minuti in panchina a causa di un affaticamento muscolare. Resta in uscita, invece, Saud, col Tolosa che spinge per chiudere l'affare e portare l'esterno arabo in Francia. Ancora tanto da fare per Massara che in base alle cessioni lavorerà sicuramente per portare a Trigoria un altro centro-campista (su Deossa importante accelerazione del Be-tis) e anche qualche altro inserimento tra difesa e corsie esterne. Lavori in corso, in-somma, con Gasp che oltre che in campo pressa alto anche con le dichiarazioni.