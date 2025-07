Wesley, la Roma ha fretta

[...] Il tempo stringe, tra otto giorni la squadra si riunirà per cominciare i lavori della nuova stagione e al tecnico romanista mancano nella formazione un difensore centrale (più una riserva), un terzino destro, un centrocampista e un attaccante esterno. Oltre al centravanti co-titolare. Per il momento la trattativa più avanzata e che potrebbe regalare sorprese nelle prossime ore è quella che porta a Wesley del Flamengo. I dialoghi sono aperti e le due dirigenze stanno lavorando per arrivare a un accordo che per il momento non si discosta dalla cifra richiesta dal ricco club brasiliano: 30 milioni, prendere o lasciare. Sulle modalità di pagamento invece se ne può discutere, come ad esempio un prestito con obbligo di riscatto o un pagamento dilazionato [...] Massara sta infatti provando a raggiungere un accordo esclusivamente per conto del suo club, ma al tempo stesso sta dialogando con il suo collega di Liverpool per mantenere un canale aperto con i brasiliani se dovesse trovare resistenza nella sua trattativa. I Toffees hanno già avuto contatti con il Flamengo e con il via libera della Roma potrebbero anche decidere di sborsare i famosi trenta milioni per poi girare il ragazzo alla Roma in prestito biennale con obbligo di riscatto e una percentuale sulla rivendita. [...] Da sola o con un aiuto dell'altro club dei Friedkin, in ogni caso Massara ha fretta. Perché vuole accontentare Gasperini e fornirgli un rinforzo di livello per la fascia destra, perché

chiaramente non vuole far inserire altri club nella trattativa che potrebbero alimentare una vera e propria asta. Ma anche perché Wesley - salvo chiusure di trattative - sabato prossimo sarà in campo con il Flamengo nella sfida di campionato contro il San Paolo.

E la Roma non vorrebbe certo vedere l'esterno in campo al Maracanà con l'eventualità che possa incappare in un infortunio o che il ragazzo venga conquistato da uno stadio tutto esaurito che è pronto a chiedergli di restare. Nel fine settimana quindi sono previsti nuovi e importanti contatti che potrebbero portare - e questo sperano le parti - a una svolta nella trattativa. [...] Detto che le voci spagnole su Ratiu sono state smentite del club giallorosso, Massara ha avuto contatti con l'Almeria per avere informazioni su Pubill, esterno di 22 anni. Nadir Zortea l'altra idea per la Roma che in ogni caso deve acquistare un esterno perché chi è adesso in rosa, da Celik a Rensch fino ad Abdulhamid non può essere considerato un titolare per l'intera stagione tra Sere A e coppe. [...]

(Corsport)