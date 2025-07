Wesley-Ferguson: Gasp ha fretta

[...] Gian Piero Gasperini vorrebbe cominciare subito forte, quindi chi deve arrivare, prima si presenta al Bernardini e meglio è per tutti. Ed ecco che Frederic Massara sta lavorando proprio in questa direzione: si sprinta su ogni fronte. [...] Ciò che conta, per Gasp, è che arrivino calciatori sì condivisi con la proprietà, ma indicati da lui, che è il responsabile tecnico. [...]

La Roma sta cercando di accontentare il tecnico con l'esterno destro, che sappiamo essere Wesley Vinícius França Lima. Presentata l'offerta al Flamengo, che nel frattempo aveva abbassato un po' le pretese. Per il calciatore ci vogliono circa 25 milioni, da Trigoria è partita la proposta di 20. Di solito con distanze simili non è proprio complicato chiudere, [...] anche perché Wesley e già in parola con Gasp. Il brasiliano ha rifiutato lo Zenit, disposto a coprirlo d'oro. Massara sa che con il giocatore dalla propria parte, sarà più facile arrivare a un accordo, anche se deve guardarsi le spalle: il City è a caccia di un terzino destro e competere con un colosso cosi non è mai tranquillizzante. [...]

Se il terzino corre per essere il primo acquisto, Ferguson può essere il secondo.

La Roma ha accettato l'ipotesi di prestito da parte del Brighton (si sta trattando sulla cifra per l'eventuale riscatto), e anche il calciatore avrebbe detto sì. Ma sulla testa del club giallorosso c'è l'Atalanta, che aveva corteggiato il calciatore quando i costi non erano abbordabili. Ora Ferguson, reduce da una stagione non molto felice, vale intorno ai 25/30 milioni di euro e la Roma quella cifra non è disposta a spenderla subito, semmai la prossima stagione, fissando una cifra congrua per il diritto di riscatto. L'Atalanta, che a breve potrà contare sui milioni incassati dalla cessione di Retegui, è disposta a scavalcare il prestito proposto alla Roma e acquistare subito l'attaccante irlandese [...].

La Roma viaggia su più binari anche per l'attacco stesso. Rasmus Winther Hojlund resta un nome caldo, è in uscita dallo United, che lo aveva pagato più di 70 milioni. Oggi, anche se non ha più quel valore, il danese può arrivare a Roma solo in prestito (con diritto di riscatto). Un suo acquisto sarebbe solo conseguenziale alla cessione di Dovbyk, per cui la Roma un anno fa ha sborsato circa quaranta milioni di euro.

(il Messaggero)