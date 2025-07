Wesley e Rios: ora lo sprint per Gasp

Sono i giorni dello sprint per Wesley e Rios, gli affari da oltre 50 milioni di euro complessivi. Massara è in pressing per i due giocatori ed è pronto a formulare le offerte ai rispettivi club per cercare di chiudere le operazioni il prima possibile, sia per evitare l'inserimento di altri club, sia per consegnare i rinforzi a Gasperini in tempo per l'inizio del raduno. [...] Acquisti importanti ma approvati anche dalla presidenza per aumentare sia lo spessore della squadra, sia il valore patrimoniale della rosa che attualmente ha pochi giocatori economicamente importanti e che possono risultare degli asset per il futuro.

Massara in questo momento è in vantaggio sulla concorrenza per Rios avendo trovato già un principio di accordo con i1 giocatore che ha aperto al trasferimento. L'offerta al Palmeiras ancora non è partita ma è data per imminente. Il frazionamento in più parti del cartellino non è un ostacolo insormontabile, ma la chiusura della trattativa sarà meno veloce rispetto alle consuete operazioni. A Trigoria tuttavia filtra ottimismo, così come nell’entourage del giocatore che spinge per la finalizzazione dell'affare. L'alternativa di Rios si chiama El Aynaoui ma c'è anche l'idea Bissouma del Tottenham.

Novità attese sul fronte Wesley, per cui la Roma sta continuando a lavorare per abbassare leggermente la richiesta del Flamengo. Troppi i trenta milioni richiesti, Massara vorrebbe spenderne cinque in meno e con determinate modalità di pagamento. Qui l'alternativa è Pubill dell'Almeria. In standby l'affare Tagliafico: la Roma ha il suo sì ma non è del tutto convinta del difensore che tra un mese compirà 33 anni. [...]

