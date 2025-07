Wesley è il prossimo acquisto per Gasp. Pronti 25 milioni ma si inserisce il Milan

Si tratta a oltranza per Wesley. Dopo El Aynaoui che arriva dal Lens, Massara vuole regalare a Gasperini l'esterno del Flamengo. La Roma ha migliorato l'offerta toccando quasi i 25 milioni di euro che i brasiliani vogliono per lasciar partire il giocatore. La concorrenza dello Zenit non ha mai fatto paura. Ma potrebbe fare paura quella del Milan che nelle ultime ore si è mosso chiedendo informazioni. I giallorossi rimangono avanti, ma serve l'affondo decisivo per evitare qualsiasi tipo di rischio. [...] Si va avanti senza sosta pure in questo caso: l'arrivo di El Aynaoui non esclude il secondo innesto in mezzo al campo, anche perché potrebbe salutare Cristante, che non è mai del tutto uscito dai radar del Como che lo ha messo nel mirino alla ricerca di un po' di esperienza dopo aver immesso in rosa tanti giovanissimi di belle speranze. [...] C'è da sistemare anche l'attacco: Ferguson del Brighton è il profilo caldo. Restano da definire alcuni dettagli, come il costo del riscatto dopo il prestito, formula concordata da Roma e club inglese per concludere l'operazione. Inizialmente sarà un diritto che si trasformerà in obbligo se l'irlandese dovesse partecipare ad almeno 30 reti stagionali. [...] Con il Verona si tratta per Ghilardi: rifiutata una prima offerta del Betis ritenuta bassa dai clivensi (intorno ai 4 milioni di euro), per portarlo a Trigoria ne servono almeno il doppio. La richiesta dei veneti è di 10 milioni, ma un po' di margine c'è per riuscire ad arrivare a dama. [...] Dopo quasi una settimana di lavoro, oggi la squadra di Gasperini sosterrà la prima amichevole a Trigoria contro il Trastevere. [...]

(Il Messaggero)