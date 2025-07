Wesley arriva ma riparte subito. Ghilardi ci siamo, spunta Palhinha

Dopo quasi un mese di tira e molla tra Roma e Flamengo si è conclusa la telenovela Wesley. Il brasiliano è partito ieri da Rio de Janeiro: "Sto realizzando un sogno. Non è un addio, ma un arrivederci", ha detto prima della partenza. Operazione da 25 milioni più 5 di bonus, per lui un contratto fino al 2030. Oggi le visite mediche poi tornerà in Brasile per risolvere dei problemi burocratici, e tornerà nella Capitale giovedì. Il giocatore ha bisogno del visto per andare in Inghilterra dove la Roma svolgerà la seconda parte del ritiro. [...]

Un nuovo tassello per Gasp, che lo aveva chiesto a gran voce già l'anno scorso a Bergamo, ma la trattativa era saltata poco prima del suo arrivo in Italia. A un passo Daniele Ghilardi.

Roma e Verona stanno finalizzando gli ultimi dettagli e tra domani e martedì il difensore potrebbe già arrivare nella Capitale. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro più bonus. Il 50% della somma finirà nelle casse della

Fiorentina. Respinto l'assalto del Betis.

Capitolo attacco: il Leeds ha presentato una nuova offerta per Paixao. Sul taccuino di Massara ci sono anche Raspadori, Tzolis e Fabio Silva. Il nuovo nome per il centrocampo è quello di Palhinha del Bayern Monaco.

(il Messaggero)